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Суд в России на полгода продлил арест фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Вторник, 27 августа 2019, 04:28

Суд в Ростове-на-Дону продлил на шесть месяцев арест восьмерым фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Алексея Ладина.

Марлен Асанов, Сервер Зекирьяев, Эрнес Аметов, Тимур Ибрагимов, Сейран Салиев, Мемет Белялов, Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов останутся в СИЗО до 13 февраля 2020 года.

Первое предварительное заседание по данному делу проходило по видеоконференцсвязи из суда в Ростове-на-Дону с Симферопольским СИЗО №1, где находились обвиняемые.

При этом их адвокаты участвовали в заседании из Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе.

"Суд отказал во всех ходатайствах защиты: о прекращении уголовного дела, о возврате дела прокурору, поскольку обвинение не конкретизировано; о применении (к подзащитным) четвертой Женевской конвенции. Зато судья по собственной инициативе продлил всем подзащитным на шесть месяцев арест в СИЗО", – рассказал он.

Следующее заседание, на котором уголовное дело начнут рассматривать по существу, назначено на 3 сентября. До этого времени, по словам адвоката, всех обвиняемых этапируют в СИЗО Ростова-на-Дону.

Напомним:

  • В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".
  • ​21 мая 2018 года в Крыму были задержаны координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев и жителя села Долинное Бахчисарайского района Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир".

Темы: Крымоккупациясудкрымские татары
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