Суд в России на полгода продлил арест фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Суд в Ростове-на-Дону продлил на шесть месяцев арест восьмерым фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Алексея Ладина.

Марлен Асанов, Сервер Зекирьяев, Эрнес Аметов, Тимур Ибрагимов, Сейран Салиев, Мемет Белялов, Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов останутся в СИЗО до 13 февраля 2020 года.

Первое предварительное заседание по данному делу проходило по видеоконференцсвязи из суда в Ростове-на-Дону с Симферопольским СИЗО №1, где находились обвиняемые.

При этом их адвокаты участвовали в заседании из Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе.

"Суд отказал во всех ходатайствах защиты: о прекращении уголовного дела, о возврате дела прокурору, поскольку обвинение не конкретизировано; о применении (к подзащитным) четвертой Женевской конвенции. Зато судья по собственной инициативе продлил всем подзащитным на шесть месяцев арест в СИЗО", – рассказал он.

Следующее заседание, на котором уголовное дело начнут рассматривать по существу, назначено на 3 сентября. До этого времени, по словам адвоката, всех обвиняемых этапируют в СИЗО Ростова-на-Дону.

Напомним: