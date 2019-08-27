Чоловік з рушницею пограбував ювелірний магазин у Києві

4437 переглядів
Вівторок, 27 серпня 2019, 07:45

Правоохоронці розшукують зловмисника за розбійний напад на ювелірний магазин на вулиці Драйзера у Деснянському районі столиці.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва у Facebook.

За даними поліції, до магазину зайшов невідомий чоловік з рушницею. Він попередив продавчинь, що це розбійний напад і щоб вони не чинили опір.

 

Правопорушник розбив дві вітрини, забрав ювелірні прикраси та втік. В результаті нападу ніхто не постраждав. Охоронець закладу в цей час був відсутній.

На місце події прибули поліцейські. Вони опитали свідків, вилучили та опрацьовують відео із камер спостереження.

 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Київ надзвичайна подія напад


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Обстріл з гранатомета у центрі Києва: поліція розповіла деталі і розслідує теракт 26 серпня 2019, 10:21
В центрі Києва стріляли з гранатомета 26 серпня 2019, 02:42
"Я не сидів за кермом": Притула прокоментував наїзд тещі на людей 25 серпня 2019, 06:09
Усі новини
Головні новини
Радник Трампа анонсував свій візит до Києва
У США під час візиту Зеленського хочуть поговорити про його досягнення
Заява G7: нормандський саміт може відбутися в найближчі тижні
На Одещині загинув морпіх, підозрюють співслужбовця
Усі новини
здоров'я

Як вилікувати рак: ефективні методи в Україні та світі

соцмережі

11 речей, які варто негайно видалити із Facebook

Фото

16 величних рослин з усього світу