Чоловік з рушницею пограбував ювелірний магазин у Києві

Правоохоронці розшукують зловмисника за розбійний напад на ювелірний магазин на вулиці Драйзера у Деснянському районі столиці.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва у Facebook.

За даними поліції, до магазину зайшов невідомий чоловік з рушницею. Він попередив продавчинь, що це розбійний напад і щоб вони не чинили опір.

Правопорушник розбив дві вітрини, забрав ювелірні прикраси та втік. В результаті нападу ніхто не постраждав. Охоронець закладу в цей час був відсутній.

На місце події прибули поліцейські. Вони опитали свідків, вилучили та опрацьовують відео із камер спостереження.