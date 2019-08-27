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Мужчина с ружьем ограбил ювелирный магазин в Киеве

Вторник, 27 августа 2019, 07:45

Правоохранители разыскивают злоумышленника за разбойное нападение на ювелирный магазин на улице Драйзера в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

По данным полиции, в магазин зашел неизвестный мужчина с ружьем. Он предупредил продавщиц, что это разбойное нападение и чтобы они не сопротивлялись.

 

Правонарушитель разбил две витрины, забрал ювелирные украшения и скрылся. В результате нападения никто не пострадал. Охранник заведения в это время отсутствовал.

На место происшествия прибыли полицейские. Они опросили свидетелей, изъяли и обрабатывают видео с камер наблюдения.

 

Украинская правда
Темы: Киевчрезвычайное происшествиенападение
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