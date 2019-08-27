В Україні ще потримається спека, хоча осінь "підбирається"

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Вівторок, 27 серпня 2019, 09:19

Джерело: Укргідрометцентр, Facebook Наталі Діденко.

27 серпня в Україні зберігається спекотна погода, на заході до 30 градусів тепла, на півдні навіть до 32 градусів, на сході та півночі – максимум 28 градусів.

На більшості території невелика хмарність і без опадів, лише на Закарпатті й в Івано-Франківській області можливі грози.

 
Погода 27 серпня

Крім того, крім більшості районів Івано-Франківщини, в усій країні зберігається надзвичайна пожежна небезпека (5 класу).

Пряма мова синоптика Наталі Діденко: "27-го серпня погоду України знову визначатиме антициклон. І визначатиме він цю погоду скільки бачить синоптичне око, тобто, ще довго... Зниження температури повітря передбачається у четвер, 29 серпня, проте дощів так і не видно".

Деталі. Температура повітря у вівторок становитиме +26+32 градуси вдень, на північному сході та сході очікується +23+27 градусів. Вночі й вранці передбачається +13+17, на півдні +15+21, на північному сході +10+14 градусів.

У Києві вівторок буде сухим та майже спекотним, вдень близько +27 градусів.

Прогноз синоптиків
Прогноз синоптиків
Із Facebook Наталки Діденко

Діденко констатує: "Серпень підбирається до осені потихеньку. Робить він це таємниче і завуальовано. Ніби й температура повітря висока, літня, проте саме поєднання спеки та сухої тривалої погоди так висушує і скручує листя у якісь іржаві кандібобери, що сумнівів не залишається: скоро Перше вересня".

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Теми: погода


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