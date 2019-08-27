В Украине еще подержится жара, хотя осень "подбирается"
Источник: Укргидрометцентр, Facebook Натальи Диденко.
27 августа в Украине сохраняется жаркая погода, на западе до 30 градусов тепла, на юге даже до 32 градусов, на востоке и севере – максимум 28 градусов.
На большинстве территории небольшая облачность и без осадков, лишь на Закарпатье и в Ивано-Франковской области возможны грозы.
Кроме того, за исключением большинства районов Ивано-Франковской области, во всей стране сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5 класса).
Прямая речь синоптика Натальи Диденко: "27-го августа погоду Украины снова будет определять антициклон. И эту погоду он будет определять сколько видит синоптический глаз, то есть, еще долго... Снижение температуры воздуха предполагается в четверг, 29 августа, однако дождей так и не видно".
Детали. Температура воздуха во вторник составит +26 +32 градуса днем, на северо-востоке и востоке ожидается +23 +27 градусов. Ночью и утром предполагается +13 +17, на юге +15 +21, на северо-востоке +10 +14 градусов.
В Киеве вторник будет сухим и почти жарким, днем около +27 градусов.
Диденко констатирует: "Август подбирается к осени потихоньку. Делает он это таинственно и завуалировано. Как будто температура воздуха высокая, летняя, однако именно сочетание жары и сухой длительной погоды так высушивает и скручивает листья в какие-то ржавые кандибоберы, что сомнений не остается: скоро Первое сентября".
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