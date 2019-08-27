В Украине еще подержится жара, хотя осень "подбирается"

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Вторник, 27 августа 2019, 09:19

Источник: Укргидрометцентр, Facebook Натальи Диденко.

27 августа в Украине сохраняется жаркая погода, на западе до 30 градусов тепла, на юге даже до 32 градусов, на востоке и севере – максимум 28 градусов.

На большинстве территории небольшая облачность и без осадков, лишь на Закарпатье и в Ивано-Франковской области возможны грозы.

Погода 27 августа
Погода 27 августа

Кроме того, за исключением большинства районов Ивано-Франковской области, во всей стране сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5 класса).

Прямая речь синоптика Натальи Диденко: "27-го августа погоду Украины снова будет определять антициклон. И эту погоду он будет определять сколько видит синоптический глаз, то есть, еще долго... Снижение температуры воздуха предполагается в четверг, 29 августа, однако дождей так и не видно".

Детали. Температура воздуха во вторник составит +26 +32 градуса днем, на северо-востоке и востоке ожидается +23 +27 градусов. Ночью и утром предполагается +13 +17, на юге +15 +21, на северо-востоке +10 +14 градусов.

В Киеве вторник будет сухим и почти жарким, днем ​​около +27 градусов.

Прогнозы синоптиков
Прогнозы синоптиков
Из Facebook Наталки Диденко

Диденко констатирует: "Август подбирается к осени потихоньку. Делает он это таинственно и завуалировано. Как будто температура воздуха высокая, летняя, однако именно сочетание жары и сухой длительной погоды так высушивает и скручивает листья в какие-то ржавые кандибоберы, что сомнений не остается: скоро Первое сентября".

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Темы: погода


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