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Зеленський призначив ще одного начальника управління СБУ

Вівторок, 27 серпня 2019, 11:07

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Петрова начальником управління Служби безпеки в Кіровоградській області.

Відповідний указ від 27 серпня оприлюднено на сайті глави держави.

Іншим указом, Петрова звільнено з посади голови департаменту контррозвідки СБУ.

 

Петрова раніше називали можливим кандидатом на посаду заступника голови СБУ За даними розслідування Катерини Каплюк для Bihus.info, перед першим туром президентських виборів він приватизував службову квартиру площею понад 170 кв м у центрі Києва.

Українська правда
Теми: СБУ
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