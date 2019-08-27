Зеленский назначил еще одного начальника управления СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова начальником управления Службы безопасности в Кировоградской области.

Соответствующий указ от 27 августа обнародован на сайте главы государства.

Другим указом, Петров освобожден от должности главы департамента контрразведки СБУ.

Петрова раньше называли возможным кандидатом на должность заместителя председателя СБУ. По данным расследования Екатерины Каплюк для Bihus.info, перед первым туром президентских выборов он приватизировал служебную квартиру площадью более 170 кв м в центре Киева.