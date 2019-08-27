Трампа закликали тиснути на Польщу через згортання демократії

Десятки колишніх польських послів закликали президента США Дональда Трампа чинити тиск на Польщу, кажучи, що польська демократія перебуває під загрозою.

Про це йдеться у відкритому листі до Трампа, написаному Конференцією послів Республіки Польщі, організації, до якої входить 41 колишній посол, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

"Пане президенте, ви їдете в країну, де верховенства права більше не дотримуються", - написали дипломати.

Трамп у суботу відвідає Варшаву для участі в церемонії, присвяченій 80-й річниці початку Другої світової війни. У заході також візьмуть участь понад 40 інших світових лідерів. Це буде другий візит Трампа до Польщі, де правий націоналістичний уряд з ентузіазмом вітав його в 2017 році.

Колишні посли пишуть, що за чинної влади "процес зневаги та недотримання Конституції набирає обертів уже кілька років".

"Розподіл влади ліквідовано, незалежна судова система руйнується. Права людини обмежені, і репресії проти політичних опонентів і різних меншин, чи то етнічних, чи релігійних або сексуальних, уряд не тільки толерує, але й надихає", - йдеться у листі.

"Ваш потужний голос, що закликає до терпимості та взаємної поваги, а також дотримання положень Конституції та інших законів, міг би мати історичне значення", - заявили дипломати Трампу.

Керівна партія Польщі "Право і справедливість" неодноразово відкидала звинувачення в порушенні демократичних норм, відзначаючи, що прийшла до влади в ході вільних виборів і користується схваленням багатьох поляків.