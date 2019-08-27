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Трампа призвали надавить на Польшу из-за сворачивания демократии

Вторник, 27 августа 2019, 11:47

Десятки бывших польских послов призвали президента США Дональда Трампа оказывать давление на Польшу, говоря, что польская демократия находится под угрозой.

Об этом говорится в открытом письме к Трампу, написанном Конференцией послов Республики Польша, организации, в которую входит 41 бывший посол, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

"Господин президент, вы едете в страну, где верховенство права больше не соблюдается", - написали дипломаты.

Трамп в субботу посетит Варшаву для участия в церемонии, посвященной 80-й годовщине начала Второй мировой войны. В мероприятии также примут участие более 40 других мировых лидеров. Это будет второй визит Трампа в Польшу, где правое националистическое правительство с энтузиазмом приветствовало его в 2017 году.

Бывшие послы пишут, что при действующей власти "процесс пренебрежения и несоблюдения Конституции набирает обороты уже несколько лет".

"Распределение власти ликвидировано, независимая судебная система разрушается. Права человека ограничены, и репрессии против политических оппонентов и различных меньшинств, этнических ли, религиозных или сексуальных, правительство не только воспринимает как должное, но и вдохновляет", - говорится в письме.

"Ваш мощный голос, призывающий к терпимости и взаимному уважению, а также соблюдение положений Конституции и других законов, могло бы иметь историческое значение", - заявили дипломаты Трампу.

Правящая партия Польши "Право и справедливость" неоднократно отвергала обвинения в нарушении демократических норм, отмечая, что пришла к власти в ходе свободных выборов и пользуется одобрением многих поляков.

Темы: ТрампПольша
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