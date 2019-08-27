Зеленський визначився з прем’єр-міністром – джерела

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Вівторок, 27 серпня 2019, 12:03

Президент Володимир Зеленський пропонуватиме парламенту призначити на пост прем‘єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це УП повідомили власні джерела на умовах повної анонімності.

Ще словами співрозмовників, у середу Зеленський та керівництво ОПУ проводитимуть співбесіди та консультації з кандидатурами інших членів Кабміну.

"Це не якась недовіра до Гончарука, а розуміння що так чи інакше діяльність будь-якого міністра впливатиме на репутацію Президента і він несе відповідальність. Так сприймає суспільство", - пояснює природу співбесід міністрів одне з джерел.

Раніше колишній бізнес-партнер президента олігарх Ігор Коломойський заявляв, що серед головних претендентів на крісло майбутнього прем'єр-міністра є Гончарук.

 
Олексій Гончарук
ФОТО З ФБ DEV CHALLENGE

Олексій Гончарук – заступник керівника Офісу президента. За освітою Гончарук юрист, працював керуючим партнером в одній з юридичних фірм. У 2014 році балотувався у народні депутати під №1 списку партії "Сила людей", яка тоді набрала 0,1% голосів. 

Згодом Гончарук був позаштатним радником скандального міністра екології Ігоря Шевченка, якого запам'ятали як людину, що літала на одному чартері з олігархом Олександром Онищенком. Далі нинішній заступник глави ОПУ працював радником першого віце-прем'єра Степана Кубіва. З 2015 року Гончарук очолив офіс ефективного реагування BRDO, який фінансує Європейський Союз. 

Цей офіс займається спрощенням системи державного регулювання у відносинах держави і бізнесу. 

Навесні цього року співзасновник Monobank Дмитро Дубілет познайомив Гончарука з Андрієм Богданом, який і привів його на Банкову. На новій роботі у нього склалися хороші відносини з Богданом. Джерела запевняють, що Гончарук дослухається до свого керівника та не перечить йому. 

Нині Гончарук супроводжує президента у робочих поїздках та на важливих економічних зустрічах. 

Знати більше:  Зе!прем'єр. Кого Зеленський запропонує призначити прем'єром

Українська правда

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Теми: прем'єр Україна Зеленський президент Кабінет міністрів


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