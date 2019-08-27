Слідчі заблокували роботу апарату Ради – Парубій

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Вівторок, 27 серпня 2019, 12:06
Twitter Olya Komarova

Джерело: "Інтерфакс-Україна", "Українська правда"

Голова Верховної Ради 8-го скликання Андрій Парубій, новообраний депутатом, заявив про блокування силовиками процесу запуску сенсорної кнопки для голосування.

Пряма мова Парубія на брифінгу: "За 10 хвилин до того, як мало початися загальне тестування, коли 450 працівників Верховної Ради готові були зайти в зал і провести це тестування, в приміщення Верховної Ради без запрошення, без офіційного попередження, без рішення суду зайшли 12 слідчих, працівників Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань.

Вони зайшли в комп'ютерний центр, сказали, що проводяться слідчі дії і заблокували роботу комп'ютерного центру – і дали вказівки силовим підрозділам не впускати нікого з представників Апарату в залу".

Деталі: За словами Парубія, представники СБУ й ДБР заблокували роботу 23 серпня.

Лист ДБР, який поширив Парубій
Лист ДБР, який поширив Парубій
Із Twitter журналістки Ольги Комарової

Журналістам дозволили знімати, як слідчі ДБР і СБУ працюють із електронною системою "Рада", повідомила журналіста "Радіо Свобода" Ольга Комарова.

Речниця СБУ Олена Гітлянська пояснила "Українській правді", що цією справою займається ДБР..

У прес-службі ДБР поки що не стали коментувати й пообіцяли надати інформацію згодом

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Теми: Верховна Рада Парубій ДБР


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