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Слідчі заблокували роботу системи "Рада" – Парубій

Вівторок, 27 серпня 2019, 12:06
Слідчі заблокували роботу системи Рада – Парубій
Twitter Olya Komarova

Джерело: "Інтерфакс-Україна", "Українська правда"

Голова Верховної Ради 8-го скликання Андрій Парубій, знову обраний депутатом, заявив про блокування силовиками процесу запуску сенсорної кнопки для голосування.

Пряма мова Парубія на брифінгу: "За 10 хвилин до того, як мало початися загальне тестування, коли 450 працівників Верховної Ради готові були зайти в зал і провести це тестування, в приміщення Верховної Ради без запрошення, без офіційного попередження, без рішення суду зайшли 12 слідчих, працівників Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань.

Вони зайшли в комп'ютерний центр, сказали, що проводяться слідчі дії і заблокували роботу комп'ютерного центру – і дали вказівки силовим підрозділам не впускати нікого з представників Апарату в залу".

Деталі: За словами Парубія, представники СБУ й ДБР заблокували роботу 23 серпня.

Лист ДБР, який поширив Парубій
Лист ДБР, який поширив Парубій
Із Twitter журналістки Ольги Комарової

27 серпня журналістам дозволили знімати, як слідчі ДБР і СБУ працюють із електронною системою "Рада", повідомила журналіста "Радіо Свобода" Ольга Комарова.

Речниця СБУ Олена Гітлянська пояснила "Українській правді", що цією справою займається ДБР..

У прес-службі ДБР поки що не стали коментувати й пообіцяли надати інформацію згодом.

При цьому джерело у правоохоронних органах повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що слідчі дії пов'язані з провадженням про використання несертифікованої продукції при обслуговуванні системи "Рада":

"ДБР розслідує кримінальне провадження за ст.363 Кримінального кодексу України (порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем – ред.). Фактично впроваджували несертифіковану продукцію".

За інформацією джерела, обшуки проходили 23 і 27 серпня у центрі управління системи "Рада".

Розслідування веде ДБР, а СБУ здійснює оперативний супровід.

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Теми: Верховна РадаПарубійДБР
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