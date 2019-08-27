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Следователи заблокировали работу системы "Рада" – Парубий

Вторник, 27 августа 2019, 12:06
Следователи заблокировали работу системы Рада – Парубий
Twitter Olya Komarova ‏

Источник: "Интерфакс-Украина", "Украинская правда"

Глава Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий, вновь избранный депутатом, заявил о блокировании силовиками процесса запуска сенсорной кнопки для голосования.

Прямая речь Парубия на брифинге: "За 10 минут до того, как должно было начаться общее тестирование, когда 450 работников Верховной Рады готовы были зайти в зал и провести это тестирование, в помещение Верховной Рады без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, работников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований.

Они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия и заблокировали работу компьютерного центра и дали указания силовым подразделениям не впускать никого из представителей Аппарата в зал".

Детали: По словам Парубия, представители СБУ и ГБР заблокировали работу 23 августа.

Письмо ГБР, которое распространил Парубий
Письмо ГБР, которое распространил Парубий
Из Twitter журналистки Ольги Комаровой

27 августа журналистам разрешили снимать, как следователи ГБР и СБУ работают с электронной системой "Рада", сообщила журналиста "Радио Свобода" Ольга Комарова.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская объяснила "Украинской правде" ,что этим делом занимается ГБР.

В пресс-службе ГБР пока не стали комментировать и пообещали предоставить информацию позже.

При этом источник в правоохранительных органах сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что следственные действия связаны с производством об использовании несертифицированной продукции при обслуживании системы "Рада":

"ГБР расследует уголовное производство по ст.363 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем – ред.). Фактически внедряли несертифицированную продукцию".

По информации источника, обыски проходили 23 и 27 августа в центре управления системы "Рада".

Расследование ведет ГБР, а СБУ осуществляет оперативное сопровождение.

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Темы: Верховная РадаПарубийГБР
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