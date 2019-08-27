Источник: "Интерфакс-Украина"

Глава Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий, вновь избранный депутатом, заявил о блокировании силовиками процесса запуска сенсорной кнопки для голосования.



Прямая речь Парубия на брифинге: "За 10 минут до того, как должно было начаться общее тестирование, когда 450 работников Верховной Рады готовы были зайти в зал и провести это тестирование, в помещение Верховной Рады без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, работников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований.

Они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия и заблокировали работу компьютерного центра и дали указания силовым подразделениям не впускать никого из представителей Аппарата в зал".

Детали: По словам Парубия, представители СБУ и ГБР заблокировали работу 23 августа.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская объяснила "Украинской правде" ,что этим делом занимается ГБР.

В пресс-службе ГБР пока не стали комментировать и пообещали предоставить информацию позже.