Синоптик: кінець літа буде теплим і сухим

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Вівторок, 27 серпня 2019, 12:55

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко, "Інтерфакс-Україна"

До 1 вересня в Україні протримається суха малохмарна повітряна маса, середня температура повітря вдень не опуститься нижче 23-24 градусів тепла. 

Дослівно Діденко:  "До кінця тижня і на наступний в Україні переважатиме суха малохмарна повітряна маса… Температура повітря буде високою… 1-2 вересня в Україні практично скрізь буде спекотно".

 

Деталі: У середу, 28-го серпня, температура повітря на Заході та Півдні, +28+33 градуси. На Півночі, Сході та у більшості центральних областей очікується +24+29 градусів.

29 серпня на Півночі та Сході +22+26 градусів.  Температура вночі +11+16, на Закарпатті та на узбережжі морів +17+22.

 

Вітер північно-східний, на заході країни - південно-східний, 5-10 м/с.

 

У Києві у середу буде сонячно, без опадів, +27 градусів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. 29-го серпня у Києві очікується зниження температури повітря до +23+25 градусів.

 
 

Українська правда

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Теми: погода Україна


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