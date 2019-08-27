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Синоптик: конец лета будет теплым и сухим

Вторник, 27 августа 2019, 12:55

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко, "Интерфакс-Украина"

До 1 сентября в Украине продержится сухая малооблачная воздушная масса, средняя температура воздуха днем ​​не опустится ниже 23-24 градусов тепла.

Дословно Диденко: "До конца недели и на следующий в Украине будет преобладать сухая малооблачная воздушная масса...Температура воздуха будет высокой...1-2 сентября в Украине практически везде будет жарко".

 

Детали: В среду, 28-го августа, температура воздуха на Западе и Юге, +28+33 градуса. На Севере, Востоке и в большинстве центральных областей ожидается +24+29 градусов.

29 августа на севере и востоке +22+26 градусов. Температура ночью +11+16, на Закарпатье и на побережье морей +17+22.

 

Ветер северо-восточный, на западе страны - юго-восточный, 5-10 м/с.

 

В Киеве в среду будет солнечно, без осадков, +27 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. 29 августа в Киеве ожидается снижение температуры воздуха до +23+25 градусов.

 
 

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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