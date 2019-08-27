Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія не пустила сенатора США, який критикує Путіна і підтримує Україну

Вівторок, 27 серпня 2019, 13:34

Джерело: повідомлення на сайті сенатора Рона Джонсона та коментар російського МЗС агентству "ТАСС".

Сенатор Сполучених Штатів Америки Рон Джонсон заявив, що Росія відмовила йому у в'їзній візі.

Пряма мова: "Згодом в Росії з'явиться нове покоління лідерів. Працюючи з послом Гантсманом (Джон Гантсман, посол США у Росії – УП), я сподівався, що прямий діалог з російськими парламентаріями може допомогти закласти основу для поліпшення майбутніх відносин між нашими двома країнами.

На жаль, російські чиновники продовжують грати в дипломатичні ігри з цим щирим зусиллям і відмовили мені у в'їзді в Росію. Незалежно від цієї дрібної образи, я буду продовжувати виступати за тверду і рішучу відповідь на агресію Росії і відвертий діалог, коли це можливо".

Деталі: Сенатор зазначив, що мав відвідати Росію у складі делегації Конгресу США.

Джонсон є головою підкомітету Сенату із закордонних справ щодо співпраці в Європі і регіональної безпеки.

Він планував поговорити з російськими чиновниками, американськими бізнесменами, громадськими організаціями тощо.

Коментуючи відмову у візі, Джонсон згадав про російське вторгнення у Грузію, анексію Криму, війну з Україною, підтримку "варварського режиму у Сирії, яка застосувала хімічну зброю проти своїх людей".

Сенатор назвав "трагедією історичних масштабів" шлях, який президент Росії Володимир Путін обрав для Росії.

Реакція Міністерства закордонних справ Росії: "Це називається "маніпуляція інформацією". Він в стоп-лісті у відповідь на включення туди російських представників, про що знав давно. За візою не звертався. Але представив все, як ніби йому відмовлено після звернення".

Що було раніше: Сенатор-республіканець Джонсон закликав попереднього президента США Барака Обаму прискорити надання Україні смертельної та несмертельної зброї.

Джонсон був одним із авторів резолюції, яким Сенат США засудив агресію Росії в Керченській протоці, коли були взяті в полон українські моряки.

Також сенатор став одним із авторів проекту резолюції проти газопроводу "Північний потік-2".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Росія
500 днів вторгнення РФ: Санду подякувала українцям за мир у Молдові
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Ворог вночі вдарив по Кривому Рогу: пошкоджено підприємство, є постраждалий
Останні новини
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
Усі новини...
Реклама: