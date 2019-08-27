Росія не пустила сенатора США, який критикує Путіна і підтримує Україну
Джерело: повідомлення на сайті сенатора Рона Джонсона та коментар російського МЗС агентству "ТАСС".
Сенатор Сполучених Штатів Америки Рон Джонсон заявив, що Росія відмовила йому у в'їзній візі.
Пряма мова: "Згодом в Росії з'явиться нове покоління лідерів. Працюючи з послом Гантсманом (Джон Гантсман, посол США у Росії – УП), я сподівався, що прямий діалог з російськими парламентаріями може допомогти закласти основу для поліпшення майбутніх відносин між нашими двома країнами.
На жаль, російські чиновники продовжують грати в дипломатичні ігри з цим щирим зусиллям і відмовили мені у в'їзді в Росію. Незалежно від цієї дрібної образи, я буду продовжувати виступати за тверду і рішучу відповідь на агресію Росії і відвертий діалог, коли це можливо".
Деталі: Сенатор зазначив, що мав відвідати Росію у складі делегації Конгресу США.
Джонсон є головою підкомітету Сенату із закордонних справ щодо співпраці в Європі і регіональної безпеки.
Він планував поговорити з російськими чиновниками, американськими бізнесменами, громадськими організаціями тощо.
Коментуючи відмову у візі, Джонсон згадав про російське вторгнення у Грузію, анексію Криму, війну з Україною, підтримку "варварського режиму у Сирії, яка застосувала хімічну зброю проти своїх людей".
Сенатор назвав "трагедією історичних масштабів" шлях, який президент Росії Володимир Путін обрав для Росії.
Реакція Міністерства закордонних справ Росії: "Це називається "маніпуляція інформацією". Він в стоп-лісті у відповідь на включення туди російських представників, про що знав давно. За візою не звертався. Але представив все, як ніби йому відмовлено після звернення".
Що було раніше: Сенатор-республіканець Джонсон закликав попереднього президента США Барака Обаму прискорити надання Україні смертельної та несмертельної зброї.
Джонсон був одним із авторів резолюції, яким Сенат США засудив агресію Росії в Керченській протоці, коли були взяті в полон українські моряки.
Також сенатор став одним із авторів проекту резолюції проти газопроводу "Північний потік-2".
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