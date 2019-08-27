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Россия не пустила сенатора США, который критикует Путина и поддерживает Украину

Вторник, 27 августа 2019, 13:34

Источник: сообщение на сайте сенатора Рона Джонсона и комментарий российского МИД агентству "ТАСС".

Сенатор Соединенных Штатов Америки Рон Джонсон заявил, что Россия отказала ему во въездной визе.

Прямая речь: "В конце концов, в России появится новое поколение лидеров. Работая с послом Гантсманом (Джон Гантсман, посол США в России – УП), я надеялся, что прямой диалог с российскими парламентариями может помочь заложить основу для улучшения будущих отношений между нашими двумя странами.

К сожалению, российские чиновники продолжают играть в дипломатические игры с этим искренним усилиям и отказали мне во въезде в Россию. Независимо от этой мелкой обиды, я буду продолжать выступать за твердый и решительный ответ на агрессию России и откровенный диалог, когда это возможно".

Детали: Сенатор отметил, что должен был посетить Россию в составе делегации Конгресса США.

Джонсон является главой подкомитета Сената по иностранным делам о сотрудничестве в Европе и региональной безопасности.

Он планировал поговорить с российскими чиновниками, американскими бизнесменами, общественными организациями и так далее.

Комментируя отказ в визе, Джонсон вспомнил о российском вторжении в Грузию, аннексии Крыма, войне с Украиной, поддержке "варварского режима в Сирии, которая применила химическое оружие против своих людей".

Сенатор назвал "трагедией исторических масштабов" путь, который президент России Владимир Путин выбрал для России.

Реакция Министерства иностранных дел России: "Это называется "манипуляция информацией". Он в стоп-листе в ответ на включение туда российских представителей, о чем знал давно. За визой не обращался. Но представил все, как будто ему отказано после обращения".

Что было раньше: Сенатор-республиканец Джонсон призывал предыдущего президента США Барака Обаму ускорить предоставление Украине смертельного и несмертельного оружия.

Джонсон был одним из авторов резолюции, которым Сенат США осудил агрессию России в Керченском проливе, когда были взяты в плен украинские моряки.

Также сенатор стал одним из авторов проекта резолюции против газопровода "Северный поток-2".

Украинская правда
Темы: РосcияСША
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