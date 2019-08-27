100 днів Зеленського: Стефанчук розповів, коли чекати справжніх перемог

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Вівторок, 27 серпня 2019, 13:47

Джерело: коментар представника президента журналістам.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук каже, що у перші 100 днів  президентства Володимира Зеленського у влади не було реальних можливостей для проведення змін. 

Деталі: За його словами, всі найбільші перемоги президента разом із його політичною силою будуть після 29 серпня, коли відбудеться перше засідання новообраної Верховної Ради. Стефанчук пояснив, що за 100 днів президент та  партія "Слуга народу" не мали реальних важелів впливу для здійснення реформ. 

Пряма мова Руслана Стефанчука: "З приводу 100 днів Володимира Зеленського, то я глибоко переконаний, що всі найбільші перемоги ми зможемо побачити після 29 числа, тому що місяць не призначалась інавгурація, потім 2 місяці не було можливості впливу нашої політичної сили на законодавчу та виконавчу владу. Я думаю, це лише початок, хоча перемоги вже є".

Що було раніше: У червні прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель озвучила план щодо проведення великої прес-конференції на 100 днів президентства Зеленського, "коли будуть певні результати".  

Українська правда

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Теми: Зеленський


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