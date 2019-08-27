Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

100 днів Зеленського: Стефанчук розповів, коли чекати справжніх перемог

Вівторок, 27 серпня 2019, 13:47

Джерело: коментар представника президента журналістам.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук каже, що у перші 100 днів  президентства Володимира Зеленського у влади не було реальних можливостей для проведення змін. 

Деталі: За його словами, всі найбільші перемоги президента разом із його політичною силою будуть після 29 серпня, коли відбудеться перше засідання новообраної Верховної Ради. Стефанчук пояснив, що за 100 днів президент та  партія "Слуга народу" не мали реальних важелів впливу для здійснення реформ. 

Пряма мова Руслана Стефанчука: "З приводу 100 днів Володимира Зеленського, то я глибоко переконаний, що всі найбільші перемоги ми зможемо побачити після 29 числа, тому що місяць не призначалась інавгурація, потім 2 місяці не було можливості впливу нашої політичної сили на законодавчу та виконавчу владу. Я думаю, це лише початок, хоча перемоги вже є".

Що було раніше: У червні прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель озвучила план щодо проведення великої прес-конференції на 100 днів президентства Зеленського, "коли будуть певні результати".  

Українська правда
Теми: Зеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Зеленський
Зеленський розповів премʼєру Ефіопії про спробу Росії зруйнувати зерновий експорт
Україна домагається засобів ППО для півдня, який Росія масовано атакує 4 дні поспіль
Зеленський закликав Кабмін підтримати націоналізацію "Сенс Банку"
Останні новини
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
Усі новини...
Реклама: