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100 дней Зеленского: Стефанчук рассказал, когда ждать настоящих побед

Вторник, 27 августа 2019, 13:47

Источник: комментарий представителя президента журналистам.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук говорит, что в первые 100 дней президентства у Владимира Зеленского у власти не было реальных возможностей для проведения изменений.

Детали: По его словам, все самые большие победы президента вместе с его политической силой будут после 29 августа, когда состоится первое заседание новоизбранной Верховной Рады. Стефанчук объяснил, что за 100 дней президент и партия "Слуга народа" не имели реальных рычагов влияния для воплощения реформ.

Прямая речь Руслана Стефанчука: "По поводу 100 дней Владимира Зеленского, то я глубоко убежден, что все крупнейшие победы мы сможем увидеть после 29 числа, потому что месяц не назначалась инаугурация, потом 2 месяца не было возможности влияния нашей политической силы на законодательную и исполнительную власть. Я думаю, это только начало, хотя победы уже есть".

Что было ранее: В июне пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель озвучила план проведения большой пресс-конференции на 100 дней президентства Зеленского, "когда будут определенные результаты".

Украинская правда
Темы: Зеленский
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