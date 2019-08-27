Меч, сокира та алкоголь: озброєний охоронець санаторію дав відпір хуліганам

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Вівторок, 27 серпня 2019, 14:56

Джерело: патрульна поліція Одеської області

В Одесі на території санаторію виник конфлікт із холодною зброєю.

Докладно: 26 серпня патрульні отримали виклик про адмінправопорушення у Лермонтовському провулку (за даними місцевих ЗМІ, там знаходиться санаторій). Прибувши на місце, поліцейські виявили трьох осіб з ознаками алкогольного сп'яніння та охоронця, який теж був ймовірно напідпитку. Як з'ясувалося згодом, група молодиків намагалась проникнути у приміщення закладу.

 

Деталі: За даними поліції, охоронець озброївшись мечем та сокирою, вирішив дати нападникам відсіч та завдав їм тілесних ушкоджень. Компанія хлопців у свою чергу чинила опір охоронцеві.

На місці події викликали медиків, які оглянули опонентів та надали медичну допомогу обом сторонам. На місце виїжджала слідчо-оперативна група

Українська правда

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Теми: Одеса поліція


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