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Меч, топор и алкоголь: вооруженный охранник санатория дал отпор хулиганам

Вторник, 27 августа 2019, 14:56

Источник: патрульная полиция Одесской области

В Одессе на территории санатория возник конфликт с холодным оружием.

Подробно: 26 августа патрульные получили вызов о правонарушениях в Лермонтовском переулке (по данным местных СМИ, там находится санаторий). Прибыв на место, полицейские обнаружили трех человек с признаками алкогольного опьянения и охранника, который тоже был вероятно нетрезвым. Как выяснилось впоследствии, группа молодых людей пыталась проникнуть в помещение заведения.

 

Детали: По данным полиции, охранник вооружившись мечом и топором, решил дать нападающим отпор и нанес им телесные повреждения. Компания парней в свою очередь сопротивлялась охраннику.

На место происшествия вызвали медиков, которые осмотрели оппонентов и оказали медицинскую помощь обеим сторонам. На место выезжала следственно-оперативная группа.

Украинская правда
Темы: Одессаполиция
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