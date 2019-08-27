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Путін і Ердоган зустрілися в Москві на тлі загострення ситуації в Сирії

Вівторок, 27 серпня 2019, 17:12

Президент Росії Володимир Путін зустрівся в Москві зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом на тлі загострення ситуації в Сирії.

Про це повідомляє DPA.

Путін і Ердоган зустрілися на відкритті авіасалону МАКС в Московській області. Турецький президент сказав, що він вважає, що "синергія, яку ми розвиваємо з Росією в авіаційній і космічній техніці, допоможе поглибити двосторонні відносини".

Туреччина минулого місяця придбала передову російську ракетну систему С-400, що викликало гнів інших членів НАТО. За словами міністра оборони Туреччини, у вівторок в Анкару прибули деталі другої батареї С-400 з Росії.

Зустріч в Москві пройшла наступного дня після того, як Ердоган заявив, що Туреччина "дуже скоро" готова відправити наземні війська в північну Сирію, щоб зберегти свої кордони в безпеці.

Москва і Анкара створили демілітаризовану зону в утримуваній повстанцями провінції Ідліб, але урядові сирійські війська в останні тижні завдали там кілька авіаударів.

Міністерство оборони Туреччини повідомило, що турецька військова колона піддалася нападу на північному заході Сирії минулого тижня, попри те, що Москву попередили про її пересування.

Анкара одночасно працює зі Сполученими Штатами, щоб створити безпечну зону поблизу свого кордону з Сирією, вивести туди підтримувані США сирійські курдські сили і зупинити потік біженців до Туреччини.

Європейська правда

Теми: ПутінТуреччинаРосіяСирія
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