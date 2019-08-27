Путин и Эрдоган встретились в Москве на фоне обострения ситуации в Сирии
Президент России Владимир Путин встретился в Москве со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на фоне обострения ситуации в Сирии.
Об этом сообщает DPA.
Путин и Эрдоган встретились на открытии авиасалона МАКС в Московской области. Турецкий президент сказал, что он считает, что "синергия, которую мы развиваем с Россией в авиационной и космической технике, поможет углубить двусторонние отношения".
Турция в прошлом месяце приобрела передовую российскую ракетную систему С-400, что вызвало гнев других членов НАТО. По словам министра обороны Турции, во вторник в Анкару прибыли детали второй батареи С-400 из России.
Встреча в Москве прошла на следующий день после того, как Эрдоган заявил, что Турция "очень скоро" готова отправить наземные войска в северную Сирию, чтобы сохранить свои границы в безопасности.
Москва и Анкара создали демилитаризованную зону в удерживаемой повстанцами провинции Идлиб, но правительственные сирийские войска в последние недели нанесли там несколько авиаударов.
Министерство обороны Турции сообщило, что турецкая военная колонна подверглась нападению на северо-западе Сирии на прошлой неделе, несмотря на то, что Москву предупредили о ее передвижении.
Анкара одновременно работает с Соединенными Штатами, чтобы создать безопасную зону возле своей границы с Сирией, вывести туда поддерживаемые США сирийские курдские силы и остановить поток беженцев в Турцию.
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