Богатирьова повернулася в Україну і відразу була затримана
Джерело: Держприкордонслужба в коментарі "Українській правді"
Екс-міністр охорони здоров'я часів президента-втікача Віктора Януковича Раїса Богатирьова повернулася в Україну й відразу була затримана поліцією.
Прес-служба ДПС: "Богатирьову виявили на рейсі, який прибув з Мінська. Прикордонники з’ясували, що є доручення одного з правоохоронних органів".
Деталі: В Україну Богатирьова прилетіла в обід 27 серпня.
Прикордонники затримали її в аеропорту та передали працівникам Нацполіції.
Затриману підозрюють у розкраданні бюджетних коштів на суму 6,481 мільйонів гривень.
Богатирьова ховалася від слідства майже 5 років.
За даними на сайті МВС, суд надав дозвіл на тримання під вартою.
Що було раніше: 14 серпня Голосіївський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру, яка веде справу Богатирьової, прийняти рішення закрити провадження.
Таке рішення було ухвалене нібито через те, що слідчий затягнув строки розслідування та не розглянув докази про невинуватість Богатирьової.
Передісторія:
- З жовтня по грудень 2013 року уповноважені службові особи Міністерства охорони здоров'я, на виконання бюджетної програми з розвитку служби екстреної медичної допомоги, закупили автомобілі спецпризначення (автомобілів швидкої медичної допомоги та їх устаткування-10 лотів).
- Міністру охорони здоров'я повідомили про підозру в жовтні 2014 року. Богатирьову підозрюють у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення. Злочин передбачений ч.5 ст.191 Кримінального кодексу.
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