Богатырева вернулась в Украину и сразу была задержана

10139 просмотров
Вторник, 27 августа 2019, 19:35

Источник: Госпогранслужба в комментарии "Украинской правде" 

Экс-министр здравоохранения при бежавшем президенте Викторе Януковиче Раиса Богатырева вернулась в Украину и сразу была задержана полицией.

Пресс-служба ГПС: "Богатыреву обнаружили на рейсе, прибывшем из Минска. Пограничники выяснили, что есть поручение одного из правоохранительных органов".

Детали: В Украину Богатырева прилетела в обед 27 августа. 

Сотрудники Нацполиции задержали ее в аэропорту.

Задержанную подозревают в хищении бюджетных средств на сумму 6,481 миллионов гривен.

Богатырева пряталась от следствия почти 5 лет.

По данным на сайте МВД, суд дал разрешение на содержание Богатыревой под стражей.

 
Скриншот РОЗЫСКНЫХ УЧЕТОВ МВД

В то же время 14 августа Голосеевский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру, которая ведет дело Богатыревой, закрыть производство

Такое решение было принято якобы потому, что следователь затянул сроки расследования и не рассмотрел доказательства невиновности Богатыревой.

Предыстория:

  • С октября по декабрь 2013 года уполномоченные должностные лица Минздрава, на выполнение бюджетной программы по развитию службы экстренной медицинской помощи, закупили автомобили спецназначения (автомобили скорой медицинской помощи и их оборудование - 10 лотов).
  • Министру здравоохранения сообщили о подозрении в октябре 2014 года. Богатыреву подозревают в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах во время организации и проведения закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Преступление предусмотрено ч.5 ст.191 Уголовного кодекса.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Богатырева


powered by lun.ua
Материалы по теме
Детская поликлиника "заточила" тендер под фирму, принадлежавшую Богатыреву 5 ноября 2018, 08:35
Генпрокуратура вызвала на допрос Богатыреву 29 ноября 2016, 09:48
Суд повторно дал добро ГПУ на заочное расследование против Богатыревой 25 ноября 2016, 11:37
Все новости
Главные новости
Зеленский дал интервью о своих 100 днях актеру из сериала "Слуга народа"
Самовыдвиженцы предлагают в вице-спикеры соратника партнера Коломойского
НАБУ начало следствие по декларации Гладковского: "забыл" 4,5 миллиона
Нардеп Лещенко рассказал, кто возглавит ключевые министерства и Генпрокуратуру
Все новости
здоровье

Откуда берется пыль, как ее избавиться и как она влияет на наше здоровье

здоровье

Непереносимость лактозы: причины и как с этим жить?

Фото

16 величественных растений со всего мира

Поиск по сайту
Архив
Весь архів