Источник: Госпогранслужба в комментарии "Украинской правде"

Экс-министр здравоохранения при бежавшем президенте Викторе Януковиче Раиса Богатырева вернулась в Украину и сразу была задержана полицией.

Пресс-служба ГПС: "Богатыреву обнаружили на рейсе, прибывшем из Минска. Пограничники выяснили, что есть поручение одного из правоохранительных органов".

Детали: В Украину Богатырева прилетела в обед 27 августа.

Сотрудники Нацполиции задержали ее в аэропорту.

Задержанную подозревают в хищении бюджетных средств на сумму 6,481 миллионов гривен.

Богатырева пряталась от следствия почти 5 лет.

По данным на сайте МВД, суд дал разрешение на содержание Богатыревой под стражей.

Скриншот РОЗЫСКНЫХ УЧЕТОВ МВД

В то же время 14 августа Голосеевский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру, которая ведет дело Богатыревой, закрыть производство.

Такое решение было принято якобы потому, что следователь затянул сроки расследования и не рассмотрел доказательства невиновности Богатыревой.

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