Богатырева вернулась в Украину и сразу была задержана
Источник: Госпогранслужба в комментарии "Украинской правде"
Экс-министр здравоохранения при бежавшем президенте Викторе Януковиче Раиса Богатырева вернулась в Украину и сразу была задержана полицией.
Пресс-служба ГПС: "Богатыреву обнаружили на рейсе, прибывшем из Минска. Пограничники выяснили, что есть поручение одного из правоохранительных органов".
Детали: В Украину Богатырева прилетела в обед 27 августа.
Сотрудники Нацполиции задержали ее в аэропорту.
Задержанную подозревают в хищении бюджетных средств на сумму 6,481 миллионов гривен.
Богатырева пряталась от следствия почти 5 лет.
По данным на сайте МВД, суд дал разрешение на содержание Богатыревой под стражей.
В то же время 14 августа Голосеевский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру, которая ведет дело Богатыревой, закрыть производство.
Такое решение было принято якобы потому, что следователь затянул сроки расследования и не рассмотрел доказательства невиновности Богатыревой.
Предыстория:
- С октября по декабрь 2013 года уполномоченные должностные лица Минздрава, на выполнение бюджетной программы по развитию службы экстренной медицинской помощи, закупили автомобили спецназначения (автомобили скорой медицинской помощи и их оборудование - 10 лотов).
- Министру здравоохранения сообщили о подозрении в октябре 2014 года. Богатыреву подозревают в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах во время организации и проведения закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Преступление предусмотрено ч.5 ст.191 Уголовного кодекса.
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