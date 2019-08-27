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Богатырева вернулась в Украину и сразу была задержана

Вторник, 27 августа 2019, 19:35
Богатырева вернулась в Украину и сразу была задержана

Источник: Госпогранслужба в комментарии "Украинской правде" 

Экс-министр здравоохранения при бежавшем президенте Викторе Януковиче Раиса Богатырева вернулась в Украину и сразу была задержана полицией.

Пресс-служба ГПС: "Богатыреву обнаружили на рейсе, прибывшем из Минска. Пограничники выяснили, что есть поручение одного из правоохранительных органов".

Детали: В Украину Богатырева прилетела в обед 27 августа. 

Пограничники задержали ее в аэропорту и передали сотрудникам Нацполиции.

Задержанную подозревают в хищении бюджетных средств на сумму 6,481 миллионов гривен.

Богатырева пряталась от следствия почти 5 лет.

По данным на сайте МВД, суд дал разрешение на содержание Богатыревой под стражей.

 
Скриншот РОЗЫСКНЫХ УЧЕТОВ МВД

Что было ранее: 14 августа Голосеевский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру, которая ведет дело Богатыревой, принять решение о закрытии производства.

Такое решение было принято якобы потому, что следователь затянул сроки расследования и не рассмотрел доказательства невиновности Богатыревой.

Предыстория:

  • С октября по декабрь 2013 года уполномоченные должностные лица Минздрава, на выполнение бюджетной программы по развитию службы экстренной медицинской помощи, закупили автомобили спецназначения (автомобили скорой медицинской помощи и их оборудование - 10 лотов).
  • Министру здравоохранения сообщили о подозрении в октябре 2014 года. Богатыреву подозревают в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах во время организации и проведения закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Преступление предусмотрено ч.5 ст.191 Уголовного кодекса.

Украинская правда

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Темы: Богатырева
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