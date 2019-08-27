Фракція Зеленського проведе закрите засідання – джерело

Джерело: співрозмовник "Української правди" в "Слузі народу"

Президент Володимир Зеленський 28 серпня проведе закрите засідання фракції "Слуга народу".

Деталі: Засідання відбудеться у виставковому центрі Парковий. Початок запланований на 16.00.

За словами співрозмовника "УП", обговорять перше засідання Верховної Ради і порядок денний".

Крім того, на засіданні очікують претендента на посаду прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Депутати "Слуги народу" також відзначили, що на зустріч представників преси не пускатимуть.