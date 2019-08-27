Фракція Зеленського проведе закрите засідання – джерело
Джерело: співрозмовник "Української правди" в "Слузі народу"
Президент Володимир Зеленський 28 серпня проведе закрите засідання фракції "Слуга народу".
Деталі: Засідання відбудеться у виставковому центрі Парковий. Початок запланований на 16.00.
За словами співрозмовника "УП", обговорять перше засідання Верховної Ради і порядок денний".
Крім того, на засіданні очікують претендента на посаду прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
Депутати "Слуги народу" також відзначили, що на зустріч представників преси не пускатимуть.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua