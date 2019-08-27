Фракція Зеленського проведе закрите засідання – джерело

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Вівторок, 27 серпня 2019, 22:39

Джерело: співрозмовник "Української правди" в "Слузі народу"

Президент Володимир Зеленський 28 серпня проведе закрите засідання фракції "Слуга народу".

Деталі: Засідання відбудеться у виставковому центрі Парковий. Початок запланований на 16.00. 

За словами співрозмовника "УП", обговорять перше засідання Верховної Ради і порядок денний".

Крім того, на засіданні очікують претендента на посаду прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Депутати "Слуги народу" також відзначили, що на зустріч представників преси не пускатимуть.

Українська правда

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Теми: Зеленський Слуга народу


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