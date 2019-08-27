Партия Зеленского проведет закрытое заседание – источник
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Вторник, 27 августа 2019, 22:39
Источник: собеседник "Украинской правды" в "Слуге народа"
Президент Владимир Зеленский 28 августа проведет закрытое заседание фракции "Слуга народа".
Детали: Заседание состоится в выставочном центре Парковый. Начало запланировано на 16.00.
По словам собеседника "УП", обсудят первое заседание Верховной Рады и повестку дня.
Кроме того, на заседании ожидают претендента на должность премьер-министра Алексея Гончарука.
Депутаты "Слуги народа" также отметили, что на встречу не будут пускать представителей прессы.
Украинская правда
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