Источник: собеседник "Украинской правды" в "Слуге народа"

Президент Владимир Зеленский 28 августа проведет закрытое заседание фракции "Слуга народа".

Детали: Заседание состоится в выставочном центре Парковый. Начало запланировано на 16.00.

По словам собеседника "УП", обсудят первое заседание Верховной Рады и повестку дня.

Кроме того, на заседании ожидают претендента на должность премьер-министра Алексея Гончарука.

Депутаты "Слуги народа" также отметили, что на встречу не будут пускать представителей прессы.