Партия Зеленского проведет закрытое заседание – источник

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Вторник, 27 августа 2019, 22:39

Источник: собеседник "Украинской правды" в "Слуге народа"

Президент Владимир Зеленский 28 августа проведет закрытое заседание фракции "Слуга народа". 

Детали: Заседание состоится в выставочном центре Парковый. Начало запланировано на 16.00. 

По словам собеседника "УП", обсудят первое заседание Верховной Рады и повестку дня. 

Кроме того, на заседании ожидают претендента на должность премьер-министра Алексея Гончарука. 

Депутаты "Слуги народа" также отметили, что на встречу не будут пускать представителей прессы. 

Украинская правда

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Темы: Зеленский Слуга народа


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