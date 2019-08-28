Винищувачі НАТО супроводжували над Європою 9 військових літаків Росії

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Середа, 28 серпня 2019, 00:37

Винищувачі НАТО минулого тижня тричі піднімалися в повітря для супроводу дев'яти російських військових літаків, які летіли в міжнародному повітряному просторі над Балтикою.

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

19 серпня, військовим НАТО довелося супроводжувати два Су-30, які летіли з Калінінградської області на іншу територію Російської Федерації. 

20 серпня, винищувач НАТО, виявив два літаки: Су-34 і Т-134, які летіли також з Калінінградської області. При цьому Су-34 літав без плану польоту та не підтримував радіозв'язок з регіональним центром польоту.

21 серпня, винищувач НАТО піднімався в повітря для супроводу двох російських літаків Су-27, двох Су-30 і одиного Іл-76, які летіли різними маршрутами. Літаки Су-27 і Су-30 також не підтримували радіозв'язок з регіональним центром польоту.

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Теми: НАТО Росія


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