Винищувачі НАТО супроводжували над Європою 9 військових літаків Росії
Винищувачі НАТО минулого тижня тричі піднімалися в повітря для супроводу дев'яти російських військових літаків, які летіли в міжнародному повітряному просторі над Балтикою.
Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.
19 серпня, військовим НАТО довелося супроводжувати два Су-30, які летіли з Калінінградської області на іншу територію Російської Федерації.
20 серпня, винищувач НАТО, виявив два літаки: Су-34 і Т-134, які летіли також з Калінінградської області. При цьому Су-34 літав без плану польоту та не підтримував радіозв'язок з регіональним центром польоту.
21 серпня, винищувач НАТО піднімався в повітря для супроводу двох російських літаків Су-27, двох Су-30 і одиного Іл-76, які летіли різними маршрутами. Літаки Су-27 і Су-30 також не підтримували радіозв'язок з регіональним центром польоту.
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