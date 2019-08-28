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Истребители НАТО сопровождали над Европой 9 военных самолетов России

Среда, 28 августа 2019, 00:37
Истребители НАТО сопровождали над Европой 9 военных самолетов России

Истребители НАТО на прошлой неделе три раз поднимались в воздух для сопровождения девяти российских военных самолетов, летевших в международном пространстве над Балтикой.

Об этом сообщает Министерство обороны Литвы.

19 августа, военным НАТО пришлось сопровождать два Су-30, летевшие из Калининградской области на другую часть территорию Российской Федерации.

20 августа, истребитель НАТО, обнаружил два самолета: Су-34 и Т-134, летевшие также из Калининградской области. При этом Су-34 летал без плана полета, не поддерживал радиосвязь с региональным центром полета.

21 августа, истребитель НАТО поднимался в воздух для сопровождения двух российских военных самолетов Су-27, двух Су-30 и одного Ил-76, которые летели разными маршрутами. Самолеты Су-27 и Су-30 также не поддерживали радиосвязь с региональным центром полета.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОРосcия
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