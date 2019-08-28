На перше засідання Верховної Ради запросили спікера часів Януковича

Підготовча депутатська група з організації першого засідання Верховної Ради 9 скликання підтримала прохання представника партії "Опозиційна платформа - За життя" і вирішила направити запрошення на урочисте засідання голові ВР 7 скликання Володимиру Рибаку.

Про це з посиланням на відповідне рішення повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

Виступив із проханням внести Рибака до переліку запрошених представник "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич.

"Ми запрошуємо всіх голів Верховної Ради України, які проживають на території держави. Тому, я думаю, все-таки всі голови Верховної Ради повинні мати повагу в майбутніх народних депутатів. Це моя особиста позиція", - сказав керівник підготовчої групи, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

Після цього він поставив на голосування пропозицію внести Рибака до списку запрошених на засідання. Більшість членів групи підтримали його.

"Я думаю, що потрібно доручити запросити Рибака Володимира Васильовича", - резюмував Разумков.