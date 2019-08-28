На первое заседание Верховной Рады пригласили спикера времен Януковича

Подготовительная депутатская группа по организации первого заседания Верховной Рады 9 созыва поддержала просьбу представителя партии "Оппозиционная платформа За жизнь" и решила направить приглашение на торжественное заседание председателю ВР 7 созыва Владимиру Рыбаку.

Об этом со ссылкой на соответствующее решение сообщает агентство Интерфакс-Украина.

Выступил с просьбой включить Рыбака в перечень приглашенных представитель ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

"Мы приглашаем всех председателей Верховной Рады Украины, которые проживают на территории государства. Потому, я думаю, всё-таки все председатели Верховной Рады должны иметь уважение у будущих народных депутатов. Это моя личная позиция", - сказал руководитель подготовительной группы, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

После этого он поставил на голосование предложение включить Рыбака в список приглашенных на заседание. Большинство членов группы поддержали его.

"Я думаю, что нужно поручить пригласить Рыбака Владимира Васильевича", - резюмировал Разумков.