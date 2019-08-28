Лондон, Париж і Берлін закликали зберігати санкції проти КНДР

57 переглядів
Середа, 28 серпня 2019, 02:26

Дипломати з Великої Британії, Франції і Німеччини вказали в ООН на необхідність збереження міжнародних санкцій щодо Північної Кореї після нещодавно проведених Пхеньяном ракетних випробувань.

Про це йдеться в спільній заяві країн, передає Інтерфакс-Україна.

"Міжнародні санкції повинні бути збережені, і вони повинні повною мірою і суворо дотримуватися доти, поки ядерна і балістична програми Північної Кореї не будуть ліквідовані", - йдеться в спільній заяві опублікованій за підсумками засідання РБ ООН.

У заяві сторони "висловили стурбованість недавньою серією пусків балістичних ракет, здійснених КНДР". У ній вказується, що такі пуски порушують резолюції РБ ООН.

Нагадаємо:

  • Північна Корея своїми ракетними випробуваннями підриває міжнародну роботу з встановлення міцного миру і безпеки на Корейському півострові.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: КНДР ООН


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У КНДР заявили про загрозу нової холодної війни 22 серпня 2019, 06:38
КНДР провела запуск ракет 16 серпня 2019, 06:47
У КНДР виключають можливість переговорів з Південною Кореєю 12 серпня 2019, 05:44
Усі новини
Головні новини
Верховна Рада: підготовча група затвердила голів комітетів
Богатирьова повернулася в Україну і відразу була затримана
Зеленський дав інтерв’ю про свої 100 днів актору з серіалу "Слуга народу"
Самовисуванці пропонують у віце-спікери соратницю партнера Коломойського
Усі новини
психологія

Не хочеться працювати? Чому та що з цим робити

здоров'я

Як вилікувати рак: ефективні методи в Україні та світі

здоров'я

6 порад, що допоможуть зберегти зір