Лондон, Париж и Берлин призвали сохранять санкции против КНДР

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Среда, 28 августа 2019, 02:26

Дипломаты из Великобритании, Франции и Германии указали в ООН на необходимость сохранения международных санкций в отношении Северной Кореи после недавно проведенных Пхеньяном ракетных испытаний.

Об этом говорится в совместном заявлении стран, передает Интерфакс-Украина.

"Международные санкции должны быть сохранены, и они должны в полной мере и строго соблюдаться до тех пор, пока ядерная и баллистическая программы Северной Кореи не будут ликвидированы", - говорится в совместном заявлении опубликованном по итогам заседания СБ ООН. 

В заявлении стороны "выразили обеспокоенность недавней серией пусков баллистических ракет, осуществленных КНДР". В нем указывается, что такие пуски нарушают резолюции СБ ООН.

Напомним:

  • Северная Корея своими ракетными испытаниями подрывает международную работу по установлению прочного мира и безопасности на Корейском полуострове.

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Темы: КНДР ООН


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