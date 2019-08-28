Лондон, Париж и Берлин призвали сохранять санкции против КНДР

Дипломаты из Великобритании, Франции и Германии указали в ООН на необходимость сохранения международных санкций в отношении Северной Кореи после недавно проведенных Пхеньяном ракетных испытаний.

Об этом говорится в совместном заявлении стран, передает Интерфакс-Украина.

"Международные санкции должны быть сохранены, и они должны в полной мере и строго соблюдаться до тех пор, пока ядерная и баллистическая программы Северной Кореи не будут ликвидированы", - говорится в совместном заявлении опубликованном по итогам заседания СБ ООН.

В заявлении стороны "выразили обеспокоенность недавней серией пусков баллистических ракет, осуществленных КНДР". В нем указывается, что такие пуски нарушают резолюции СБ ООН.

Напомним: