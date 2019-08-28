Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ завершило розслідування проти екс-голови ОДА

Середа, 28 серпня 2019, 03:13
НАБУ завершило розслідування проти екс-голови ОДА

Детективи Національного антикорупційного бюро завершили розслідування щодо колишнього голови Запорізької обласної державної адміністрації Костянтина Бриля, який підозрюється у внесенні неправдивих даних у декларацію.

Про це з посиланням на прес-службу НАБУ повідомляє Укрінформ.

"27 серпня 2019 року підозрюваному та його захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду", - наголошується в повідомленні.

За даними слідства, експосадовець не вніс до е-декларації за 2016 і 2017 роки доходи на загальну суму близько 43 млн гривень, а декларацію за 2015 рік взагалі не подав. Серед незадекларованого в 2016-2017 роках майна - нерухомість, авто, доходи, корпоративні права.

Нагадаємо:

  • У 2017 році антикорупційна комісія при ОДА підписала протокол з рішенням направити його в Генпрокуратуру, САП и НАЗК про незаконне збагаченняКостянтина Бриля. У ньому зазначалося, що виявлені статки не відповідають задекларованим прибуткам губернатора Запоріжжя.
  • Сам Бриль пізніше скасував цю комісію, в якій розповіли про його незаконне збагачення.
  • У 2018 році журналісти дізнались, що Бриль не вказав у декларації Range Rover і 4 Mercedes, а також не відобразив чималі витрати на закордонні подорожі.

Теми: НАБУкорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
НАБУ
"Справа Золотого мандарину": Логвинському повідомили про підозру, але заочно
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Останні новини
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
Усі новини...
Реклама: