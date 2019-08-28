НАБУ завершило розслідування проти екс-голови ОДА

Детективи Національного антикорупційного бюро завершили розслідування щодо колишнього голови Запорізької обласної державної адміністрації Костянтина Бриля, який підозрюється у внесенні неправдивих даних у декларацію.

Про це з посиланням на прес-служба НАБУ повідомляє Укрінформ.

"27 серпня 2019 року підозрюваному та його захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду", - наголошується в повідомленні.

За даними слідства, експосадовець не вніс до е-декларації за 2016 і 2017 роки доходи на загальну суму близько 43 млн гривень, а декларацію за 2015 рік взагалі не подав. Серед незадекларованого в 2016-2017 роках майна - нерухомість, авто, доходи, корпоративні права.

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