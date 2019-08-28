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НАБУ завершило расследование против экс-главы ОГА

Среда, 28 августа 2019, 03:13
НАБУ завершило расследование против экс-главы ОГА

Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили расследование относительно бывшего главы Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля, который подозревается во внесении недостоверных данных в декларацию.

Об этом со ссылкой на пресс-служба НАБУ сообщает Укринформ.

"27 августа 2019 года подозреваемому и его защитникам сообщено о завершении досудебного расследования и открыто материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, экс-чиновник не внес в е-декларации за 2016 и 2017 годы доходы на общую сумму около 43 млн гривен, а декларацию за 2015 год вообще не подал. Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права.

Напомним:

  • В 2017 году антикоррупционная комиссия при ОГА подписала протокол с решением направить его в Генпрокуратуру, САП и НАПК о незаконном обогащении Константина Брыля. В нем отмечалось, что состояние чиновника не соответствуют его декларируемым доходам.
  • Сам Брыль позже отменил эту комиссию, в которой рассказали о его незаконном обогащении.
  • В 2018 году журналисты узнали, что Брыль не указал в декларации Range Rover и 4 Mercedes, а также не отразил немалые расходы на зарубежные путешествия.

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Темы: НАБУкоррупция
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