НАБУ завершило расследование против экс-главы ОГА
Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили расследование относительно бывшего главы Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля, который подозревается во внесении недостоверных данных в декларацию.
Об этом со ссылкой на пресс-служба НАБУ сообщает Укринформ.
"27 августа 2019 года подозреваемому и его защитникам сообщено о завершении досудебного расследования и открыто материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - отмечается в сообщении.
По данным следствия, экс-чиновник не внес в е-декларации за 2016 и 2017 годы доходы на общую сумму около 43 млн гривен, а декларацию за 2015 год вообще не подал. Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права.
Напомним:
- В 2017 году антикоррупционная комиссия при ОГА подписала протокол с решением направить его в Генпрокуратуру, САП и НАПК о незаконном обогащении Константина Брыля. В нем отмечалось, что состояние чиновника не соответствуют его декларируемым доходам.
- Сам Брыль позже отменил эту комиссию, в которой рассказали о его незаконном обогащении.
- В 2018 году журналисты узнали, что Брыль не указал в декларации Range Rover и 4 Mercedes, а также не отразил немалые расходы на зарубежные путешествия.