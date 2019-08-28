Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США занепокоєні мілітаризацією анексованого Криму 

Середа, 28 серпня 2019, 04:23
США занепокоєні мілітаризацією анексованого Криму 

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон висловив занепокоєння мілітаризацією окупованого Росією Криму та ускладнену цим ситуацією в Чорному морі.

Про це він сказав у інтерв’ю "Радіо Свобода"

"Ми дуже цим занепокоєні. На Чорному морі є багато союзників-членів НАТО. Ми очікуємо, що по всьому Чорному морю буде збережений доступ для всіх прибережних держав і для інших торговельних сторін, які використовують Чорне море. Це ті питання, з яких ми з росіянами мали нелегкі дискусії, як і з багатьох інших питань, у яких вони намагаються втрутитися поза тими межами, яких сягають їхні легітимні інтереси", – наголосив Болтон.

Він додав, що США мали з Росією "деякі дуже відверті дискусії", що стосувалися контролю над озброєнням, і мають намір продовжувати їх.

"США будуть захищати свої інтереси в усьому світі, як і інтереси своїх друзів і союзників", – зазначив радник президента США.

В Міністерстві закордонних справ України заявили, що мілітаризація анексованого Криму й "поширення ядерної зброї в Чорноморському регіоні" — це виклик міжнародному порядку й безпеці.

В українському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що "російський режим загрожує не лише Україні, а й усій Європі".

Теми: НАТОСШАКримРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
НАТО
Вучич попросив, щоб НАТО захистив сербів у Косово
Генсек НАТО відреагував на відмову РФ від "зернової угоди"
War Speeches. Росія не в захваті від результатів Вільнюського саміту та хоче гарантій своєї безпеки
Останні новини
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
Усі новини...
Реклама: