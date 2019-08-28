Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон висловив занепокоєння мілітаризацією окупованого Росією Криму та ускладнену цим ситуацією в Чорному морі.

Про це він сказав у інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Ми дуже цим занепокоєні. На Чорному морі є багато союзників-членів НАТО. Ми очікуємо, що по всьому Чорному морю буде збережений доступ для всіх прибережних держав і для інших торговельних сторін, які використовують Чорне море. Це ті питання, з яких ми з росіянами мали нелегкі дискусії, як і з багатьох інших питань, у яких вони намагаються втрутитися поза тими межами, яких сягають їхні легітимні інтереси", – наголосив Болтон.

Він додав, що США мали з Росією "деякі дуже відверті дискусії", що стосувалися контролю над озброєнням, і мають намір продовжувати їх.

"США будуть захищати свої інтереси в усьому світі, як і інтереси своїх друзів і союзників", – зазначив радник президента США.

В Міністерстві закордонних справ України заявили, що мілітаризація анексованого Криму й "поширення ядерної зброї в Чорноморському регіоні" — це виклик міжнародному порядку й безпеці.

В українському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що "російський режим загрожує не лише Україні, а й усій Європі".