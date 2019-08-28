США обеспокоены милитаризацией аннексированного Крыму

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Среда, 28 августа 2019, 04:23

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон выразил обеспокоенность милитаризацией оккупированного Россией Крыма и осложненную этим ситуацией в Черном море.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Мы очень этим обеспокоены. На Черном море есть много союзников-членов НАТО. Мы ожидаем, что по всему Черному морю будет сохранен доступ для всех прибрежных государств и для других торговых сторон, которые используют Черное море. Это те вопросы, по которым мы с россиянами имели нелегкие дискуссии, как и по многим другим вопросам, в которых они пытаются вмешаться вне тех пределов, которых достигают их легитимные интересы", – подчеркнул Болтон.

Он добавил, что США имели с Россией "некоторые очень откровенные дискуссии", касающиеся контроля над вооружением, и намерены продолжать их.

"США будут защищать свои интересы во всем мире, как и интересы своих друзей и союзников", – отметил советник президента США.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что милитаризация аннексированного Крыма и "распространение ядерного оружия в Черноморском регионе" — это вызов международному порядку и безопасности.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что "российский режим угрожает не только Украине, но и всей Европе".

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Темы: НАТО США Крым Росcия


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