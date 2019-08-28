На конференції в Женеві заборонили продаж африканських слонів у зоопарки і цирки

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Середа, 28 серпня 2019, 05:34

На міжнародній конференції в Женеві прийнято рішення заборонити експорт слонів із Зімбабве, Ботсвани, Намібії і ПАР на інші континенти.

Про це повідомляє DW.

Відповідну пропозицію підтримали країни-підписанти Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES).

За заборону на експорт африканських слонів проголосували 87 делегатів, проти були 29, утрималися 25.

Як зазначається, заборона стосується експорту слонів особливо, до Китаю. Перевіз тварин дозволений лише в регіони, які є їх середовищем проживання.

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Теми: ООН


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