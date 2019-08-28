На конференция в Женеве запретили продажу африканских слонов в зоопарки и цирки
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Среда, 28 августа 2019, 05:34
На международной конференции в Женеве принято решение запретить экспорт слонов из Зимбабве, Ботсваны, Намибии и ЮАР на другие континенты.
Об этом сообщает DW.
Соответствующее предложение поддержали страны-подписанты Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).
Решение было принято во вторник, 27 августа, на конференции CITES в Женеве. За запрет на экспорт африканских слонов проголосовали 87 делегатов, против были 29, воздержались 25.
Как отмечается, запрет касается экспорта слонов в особенности, в Китай. Перевоз животных разрешен лишь в регионы, являющиеся их средой обитания.
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