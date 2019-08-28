На конференция в Женеве запретили продажу африканских слонов в зоопарки и цирки

0 просмотров
Среда, 28 августа 2019, 05:34

На международной конференции в Женеве принято решение запретить экспорт слонов из Зимбабве, Ботсваны, Намибии и ЮАР на другие континенты.

Об этом сообщает DW.

Соответствующее предложение поддержали страны-подписанты Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

Решение было принято во вторник, 27 августа, на конференции CITES в Женеве. За запрет на экспорт африканских слонов проголосовали 87 делегатов, против были 29, воздержались 25.

Как отмечается, запрет касается экспорта слонов в особенности, в Китай. Перевоз животных разрешен лишь в регионы, являющиеся их средой обитания.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООН


powered by lun.ua
Материалы по теме
Лондон, Париж и Берлин призвали сохранять санкции против КНДР 28 августа 2019, 02:26
Глава ООН объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию" 27 августа 2019, 05:39
Украина рассказала в ООН о притеснении верующих на оккупированных РФ землях 23 августа 2019, 05:07
Все новости
Главные новости
Верховная Рада: подготовительная группа утвердила глав комитетов
Богатырева вернулась в Украину и сразу была задержана
Зеленский дал интервью о своих 100 днях актеру из сериала "Слуга народа"
Самовыдвиженцы предлагают в вице-спикеры соратника партнера Коломойского
Все новости
психология

Не хочется работать? Почему и что с этим делать

здоровье

Почему возникает простатит и рак простаты

соцсети

11 вещей, которые следует немедленно удалить из Facebook

Поиск по сайту
Архив
Весь архів