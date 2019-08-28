На конференция в Женеве запретили продажу африканских слонов в зоопарки и цирки

На международной конференции в Женеве принято решение запретить экспорт слонов из Зимбабве, Ботсваны, Намибии и ЮАР на другие континенты.

Об этом сообщает DW.

Соответствующее предложение поддержали страны-подписанты Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

Решение было принято во вторник, 27 августа, на конференции CITES в Женеве. За запрет на экспорт африканских слонов проголосовали 87 делегатов, против были 29, воздержались 25.

Как отмечается, запрет касается экспорта слонов в особенности, в Китай. Перевоз животных разрешен лишь в регионы, являющиеся их средой обитания.