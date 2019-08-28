Мінсоцполітики назвало точну кількість переміщених осіб з окупованих територій

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Середа, 28 серпня 2019, 06:27

За даними державної інформаційної бази даних в Україні обліковано понад 1,4 млн переміщених осіб.

Про це інформують у Мінсоцполітики.

Станом на 27 серпня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 402 869 осіб, які раніше проживали на тимчасово окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей, а також АР Крим.

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Теми: Крим Донбас


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