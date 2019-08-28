Минсоцполитики назвало точное количество перемещенных лиц с окупированых територий

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Среда, 28 августа 2019, 06:27

По данным государственной информационной базы данных в Украине учтено свыше 1,4 млн переселенцев.

Об этом информируют в Минсоцполитики.

По состоянию на 27 августа 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взято на учет 1 402 869 человек, которые ранее проживали на временно оккупированных Россией территориях  Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым.

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Темы: Крым Донбасс


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