Минсоцполитики назвало точное количество перемещенных лиц с окупированых територий
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Среда, 28 августа 2019, 06:27
По данным государственной информационной базы данных в Украине учтено свыше 1,4 млн переселенцев.
Об этом информируют в Минсоцполитики.
По состоянию на 27 августа 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взято на учет 1 402 869 человек, которые ранее проживали на временно оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым.
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