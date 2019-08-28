У Дрогобичі обвалився під'їзд дому – щонайменше двоє загиблих

Джерело: ДСНС України і Львівщини, МВС.

У ніч на 28 серпня у Дрогобичі Львівської області в 4-поверховому житловому будинку обвалився цілий під’їзд.

Станом на 08:30, загинуло 2 особи та 7 осіб госпіталізовано.

ДСНС

Спершу Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що "стався вибух побутового газу", але потім прибрала цю інформацію.

Деталі: 28 серпня о 02:46 у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку стався вибух побутового газу. Вибухом зруйнувало під’їзд із 1-го по 4-й поверх.

О 08:20 на місці обвалу під'їзду знайшли ще одну загиблу особу. Тож станом на 08:30 загинуло 2 особи.

Із-під завалів врятовано 6 осіб. Усього до медичних закладів госпіталізовано 7 осіб, із них 4 дитини.

Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання.

Обвал будинку у Дрогобичі: станом на 08:30, загинуло 2 особи та 7 осіб госпіталізовано (з них 4 дитини).

Пошуково-рятувальні роботи тривають.



До проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 72 фахівця та 21 одиниця техніки, з них від ДСНС 40 осіб та 10 одиниць техніки. pic.twitter.com/pkUyCtgHiX — МВС України (@MVS_UA) August 28, 2019

До проведення пошуково-рятувальних робіт всього залучено 399 чоловік та 39 одиниць техніки, з них від ДСНС 148 чоловік особового складу (у тому числі три кінологічні розрахунки) та 20 одиниць техніки.