Источник: ГСЧС Украины и Львовской области, МВД.

В ночь на 28 августа в Дрогобыче Львовской области в 4-этажном жилом доме обрушился целый подъезд.

По состоянию на 08:30, погибли 2 человека и 7 госпитализированы.

ГСЧС

Сначала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что "произошел взрыв бытового газа", но потом убрала эту информацию.

Детали: 28 августа в 02:46 в г. Дрогобыч по ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Взрывом разрушило подъезд с 1-го по 4-й этаж.

В 8:20 на месте обвала подъезда нашли еще одного погибшего человека. По состоянию на 8:30 погибли 2 человека.

Из-под завалов спасены 6 человек. Всего в медицинские учреждения госпитализированы 7 человек, из них 4 ребенка.

Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Обвал будинку у Дрогобичі: станом на 08:30, загинуло 2 особи та 7 осіб госпіталізовано (з них 4 дитини).

Пошуково-рятувальні роботи тривають.



До проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 72 фахівця та 21 одиниця техніки, з них від ДСНС 40 осіб та 10 одиниць техніки. pic.twitter.com/pkUyCtgHiX — МВС України (@MVS_UA) August 28, 2019

К проведению поисково-спасательных работ привлечены 399 человек и 39 единиц техники, из них от ГСЧС 148 человек личного состава (в том числе три кинологических расчета) и 20 единиц техники.