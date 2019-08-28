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В Дрогобыче обрушился подъезд дома – минимум двое погибших

Среда, 28 августа 2019, 08:56
В Дрогобыче обрушился подъезд дома – минимум двое погибших
lv.dsns.gov.ua

Источник: ГСЧС Украины и Львовской области, МВД.

В ночь на 28 августа в Дрогобыче Львовской области в 4-этажном жилом доме обрушился целый подъезд.

По состоянию на 08:30, погибли 2 человека и 7 госпитализированы.

 
ГСЧС
 

Сначала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что "произошел взрыв бытового газа", но потом убрала эту информацию.

Детали: 28 августа в 02:46 в г. Дрогобыч по ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Взрывом разрушило подъезд с 1-го по 4-й этаж.

В 8:20 на месте обвала подъезда нашли еще одного погибшего человека. По состоянию на 8:30 погибли 2 человека.

Из-под завалов спасены 6 человек. Всего в медицинские учреждения госпитализированы 7 человек, из них 4 ребенка.

 
 

Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

К проведению поисково-спасательных работ привлечены 399 человек и 39 единиц техники, из них от ГСЧС 148 человек личного состава (в том числе три кинологических расчета) и 20 единиц техники.

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Темы: чрезвычайное происшествиеЛьвовщина
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