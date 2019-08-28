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Киян попередили про можливі обмеження в зв'язку з візитом радника Трампа

Середа, 28 серпня 2019, 10:22

Джерело: повідомлення УДО

В Управлінні державної охорони попереджають про можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в столиці в зв'язку з візитом до країни радника президента США з національної безпеки Джона Болтона.

Докладно: Звертаємо увагу жителів і гостей Києва на те, що 28-29 серпня  у зв’язку з візитом в Україну радника президента США з питань національної безпеки Джона Болтона можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в Дарницькому, Печерському, Шевченківському районах столиці, а також на Бориспільському шосе.

Деталі: В УДО пояснюють, що, згідно з чинним законодавством, спільно з іншими правоохоронними органами забезпечують державну охорону та надаватимуть супровід делегації Сполучених Штатів Америки на територій України впродовж візиту 28-29 серпня.

Українська правда
Теми: Київ
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