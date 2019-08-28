Киян попередили про можливі обмеження в зв'язку з візитом радника Трампа

3343 перегляди
Середа, 28 серпня 2019, 10:22

Джерело: повідомлення УДО

В Управлінні державної охорони попереджають про можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в столиці в зв'язку з візитом до країни радника президента США з національної безпеки Джона Болтона.

Докладно: Звертаємо увагу жителів і гостей Києва на те, що 28-29 серпня  у зв’язку з візитом в Україну радника президента США з питань національної безпеки Джона Болтона можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в Дарницькому, Печерському, Шевченківському районах столиці, а також на Бориспільському шосе.

Деталі: В УДО пояснюють, що, згідно з чинним законодавством, спільно з іншими правоохоронними органами забезпечують державну охорону та надаватимуть супровід делегації Сполучених Штатів Америки на територій України впродовж візиту 28-29 серпня.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Київ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський призначив нового начальника СБУ у Києві 27 серпня 2019, 16:31
Чоловік з рушницею пограбував ювелірний магазин у Києві 27 серпня 2019, 07:45
Обстріл з гранатомета у центрі Києва: поліція розповіла деталі і розслідує теракт 26 серпня 2019, 10:21
Усі новини
Головні новини
Кремль вирішив запросити Зеленського до Москви на парад
Зеленський просить Раду віддати йому Нацгвардію
Гонтареву збила машина
Зеленський пропонує урізати кількість нардепів до 300 і ввести мовний ценз
Усі новини
тест

Чи знаєте ви цю українську лайку?

їжа

Фастфуд та снеки: чим загрожують та як привчити дитину їх не їсти

думка

Не вбивайте павуків! Науковці пояснюють чому