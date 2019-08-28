Киевлян предупредили о возможных ограничениях из-за визита советника Трампа
Источник: сообщение УГО
В Управлении государственной охраны предупреждают о возможных временных незначительных ограничениях дорожного движения в столице в связи с визитом в страну советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
Подробно: "Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что 28-29 августа в связи с визитом в Украину советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в Дарницком, Печерском, Шевченковском районах столицы, а также на Бориспольском шоссе".
Детали: В УГО объясняют, что, согласно действующему законодательству, совместно с другими правоохранительными органами обеспечивают государственную охрану и сопровождают делегацию Соединенных Штатов Америки на территории Украины в течение визита 28-29 августа.
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