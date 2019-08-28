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Киевлян предупредили о возможных ограничениях из-за визита советника Трампа

Среда, 28 августа 2019, 10:22

Источник: сообщение УГО

В Управлении государственной охраны предупреждают о возможных временных незначительных ограничениях дорожного движения в столице в связи с визитом в страну советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Подробно: "Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что 28-29 августа в связи с визитом в Украину советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в Дарницком, Печерском, Шевченковском районах столицы, а также на Бориспольском шоссе".

Детали: В УГО объясняют, что, согласно действующему законодательству, совместно с другими правоохранительными органами обеспечивают государственную охрану и сопровождают делегацию Соединенных Штатов Америки на территории Украины в течение визита 28-29 августа.

Украинская правда

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Темы: Киев
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