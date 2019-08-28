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Болтон: Чекаємо на зустріч Зеленського і Трампа у Польщі

Середа, 28 серпня 2019, 15:49

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з брифінгу Джона Болтона в Києві

У США очікують на зустріч президента Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві, де 1 вересня відбудеться церемонія з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.

Пряма мова радника президента США з питань нацбезпеки Джона Болтона: "Я висловив наші очікування про зустріч двох президентів у Варшаві, і в найближчі дні ми будемо працювати над її організацією".

Чому це важливо: Дата візиту президента Володимира Зеленського до США досі не узгоджена. Обидва президенти очікуються на заходах у Варшаві і можуть там поговорити.

Що відбулося раніше: Напередодні Болтон терміново прибув до Києва для консультацій. США намагаються заблокувати продаж Китаю українського заводу "Мотор-Січ" та передачу технологій цієї компанії.

Теми: ТрампСШАЗеленський
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