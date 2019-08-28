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Болтон: Ожидаем встречи Зеленского и Трампа в Польше

Среда, 28 августа 2019, 15:49

Источник: "Интерфакс-Украина" с брифинга Джона Болтона в Киеве.

В США ожидают встречу президента Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, где 1 сентября состоится церемония по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Прямая речь советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона: "Я выразил наши ожидания о встрече двух президентов в Варшаве, и в ближайшие дни мы будем работать над ее организацией".

Почему это важно: Дата визита президента Владимира Зеленского в США до сих пор не согласована. Оба президента ожидаются на мероприятиях в Варшаве и могут там поговорить.

Что произошло ранее: Накануне Болтон срочно прибыл в Киев для консультаций. США пытаются заблокировать продажу Китаю украинского завода "Мотор-Сич" и передачу технологий этой компании.

Темы: ТрампСШАЗеленский
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