На Харківщині затримали 30 осіб за напад на знімальну групу телеканала

12098 переглядів
Середа, 28 серпня 2019, 17:17

Поліція на Харківщині затримала 30 осіб за напад на знімальну групу "112 каналу".

Про це у середу повідомляє прес-служба МВС на своїй сторінці у Facebook.

"За попередньою інформацією одна особа отримала тілесні ушкодження. Працівниками поліції затримано 30 ймовірних учасників конфлікту. Вони доставлені до територіальних відділів поліції", - сказано у повідомленні.

 

В поліції вказують, що конфлікт між охоронцями лісопереробного підприємства та журналістами виник під час зйомок відеосюжету.

"Шляхом застосування сили, охоронці перешкоджали руху транспорту, намагалися заволодіти знімальною технікою та завдали тілесні ушкодження журналісту. Тяжкість яких буде встановлена за результатами медогляду", - заявили силовики.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за статтями 171 (перешкоджання законній діяльності журналістів), ст. 293 (групове порушене громадського порядку), ст. 345 прим. (погроза або насильство журналісту) та ст. 347 ККУ (умисне знищене або пошкодження майна).

На "112 каналі" заявили, що їхня група знімала сюжет про розкрадання лісу.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ЗМІ поліція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Серіал "Слуга народу" до виборів дивилися половина українців 28 серпня 2019, 13:45
Зеленський дав інтерв’ю про свої 100 днів актору з серіалу "Слуга народу" 27 серпня 2019, 19:01
Найєм після Верховної Ради вестиме авторську програму на радіо 25 серпня 2019, 04:25
Усі новини
Головні новини
Кремль вирішив запросити Зеленського до Москви на парад
Зеленський просить Раду віддати йому Нацгвардію
Гонтареву збила машина
Зеленський пропонує урізати кількість нардепів до 300 і ввести мовний ценз
Усі новини
здоров'я

Чому важливо вимірювати об'єми талії

школа

Як підготувати дитину до нового навчального року? 6 підказок психолога

здоров'я

Звідки береться пил, як його позбутись та як він впливає на наше здоров'я