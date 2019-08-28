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На Харківщині затримали 30 осіб за напад на знімальну групу телеканала

Середа, 28 серпня 2019, 17:17

Поліція на Харківщині затримала 30 осіб за напад на знімальну групу "112 каналу".

Про це у середу повідомляє прес-служба МВС на своїй сторінці у Facebook.

"За попередньою інформацією одна особа отримала тілесні ушкодження. Працівниками поліції затримано 30 ймовірних учасників конфлікту. Вони доставлені до територіальних відділів поліції", - сказано у повідомленні.

 

В поліції вказують, що конфлікт між охоронцями лісопереробного підприємства та журналістами виник під час зйомок відеосюжету.

"Шляхом застосування сили, охоронці перешкоджали руху транспорту, намагалися заволодіти знімальною технікою та завдали тілесні ушкодження журналісту. Тяжкість яких буде встановлена за результатами медогляду", - заявили силовики.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за статтями 171 (перешкоджання законній діяльності журналістів), ст. 293 (групове порушене громадського порядку), ст. 345 прим. (погроза або насильство журналісту) та ст. 347 ККУ (умисне знищене або пошкодження майна).

На "112 каналі" заявили, що їхня група знімала сюжет про розкрадання лісу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІполіція
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