На Харьковщине задержали 30 человек за нападение на съемочную группу телеканала

Полиция в Харьковской области задержала 30 человек за нападение на съемочную группу "112 канала".

Об этом в среду сообщает пресс-служба МВД на своей странице в Facebook.

"По предварительной информации один человек получил телесные повреждения. Работниками полиции задержаны 30 предполагаемых участников конфликта. Они доставлены в территориальные отделы полиции", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что конфликт между охранниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами возник во время съемок видеосюжета.

"Путем применения силы, охранники препятствовали движению транспорта, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту. Тяжесть которых будет установлена ​​по результатам медосмотра", - заявили силовики.

По данному факту возбуждены уголовные производства по статьям 171 (препятствование законной деятельности журналистов), ст. 293 (групповых нарушений общественного порядка), ст. 345 экз. (Угроза или насилие журналисту) и ст. 347 УК (умышленное уничтожено или повреждение имущества).

На "112 канале" заявили, что их группа снимала сюжет о хищении леса.