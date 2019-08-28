Зеленський зустрівся зі "слугами народу" за закритими дверима без телефонів

20026 переглядів
Середа, 28 серпня 2019, 18:41

Зустріч президента Володимира Зеленського з обраними народними депутатами від партії "Слуга народу" пройшла за закритими дверима, без телефонів.

Про це повідомляє з-під виставкового центру "Парковий", де мала місце подія, кореспондент "Української правди".

Зеленський приїхав і поїхав з заднього ходу, жодного слова пресі президент не сказав. Зараз депутати неформально спілкуються, фотографують через вікна журналістів і поступово розходяться.

На зустрічі були також перший помічник президента Сергій Шефір, заступники глави Офісу президента Олексій Гончарук і Руслан Рябошапка, яким пророкують почади прем'єра і генпрокурора відповідно.

 

На зустрічі з президентом говорилося про майбутні закони.

"Обговорювали з президентом усі законопроекти, які хочемо проголосувати. І про недоторканність, і про зменшення кількості депутатів, покарання за прогули і інші. Кадрових питань не обговорювали", - розповів журналістам колишній кореспондент "1+1" Сергій Швець.

За даними УП, на першому засіданні Верховної Ради 29 серпня планують призначити прем'єра і принаймні частину міністрів.

Як повідомляють джерела у фракції СН, на тому ж засіданні може відбутися відставка генпрокурора.

Роман Романюк, Валентина Романенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Кремль вирішив запросити Зеленського до Москви на парад
Зеленський просить Раду віддати йому Нацгвардію
Гонтареву збила машина
Зеленський пропонує урізати кількість нардепів до 300 і ввести мовний ценз
Усі новини
тест

Чи знаєте ви цю українську лайку?

їжа

Фастфуд та снеки: чим загрожують та як привчити дитину їх не їсти

думка

Не вбивайте павуків! Науковці пояснюють чому