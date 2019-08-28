Зеленський зустрівся зі "слугами народу" за закритими дверима без телефонів

Зустріч президента Володимира Зеленського з обраними народними депутатами від партії "Слуга народу" пройшла за закритими дверима, без телефонів.

Про це повідомляє з-під виставкового центру "Парковий", де мала місце подія, кореспондент "Української правди".

Зеленський приїхав і поїхав з заднього ходу, жодного слова пресі президент не сказав. Зараз депутати неформально спілкуються, фотографують через вікна журналістів і поступово розходяться.

На зустрічі були також перший помічник президента Сергій Шефір, заступники глави Офісу президента Олексій Гончарук і Руслан Рябошапка, яким пророкують почади прем'єра і генпрокурора відповідно.

На зустрічі з президентом говорилося про майбутні закони.

"Обговорювали з президентом усі законопроекти, які хочемо проголосувати. І про недоторканність, і про зменшення кількості депутатів, покарання за прогули і інші. Кадрових питань не обговорювали", - розповів журналістам колишній кореспондент "1+1" Сергій Швець.

За даними УП, на першому засіданні Верховної Ради 29 серпня планують призначити прем'єра і принаймні частину міністрів.

Як повідомляють джерела у фракції СН, на тому ж засіданні може відбутися відставка генпрокурора.