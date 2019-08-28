Зеленский встретился со "слугами народа" за закрытыми дверями без телефонов

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Среда, 28 августа 2019, 18:41

Встреча президента Владимира Зеленского с избранными народными депутатами от партии "Слуга народа" прошла за закрытыми дверями, без телефонов.

Об этом сообщает из-под выставочного центра "Парковый", где проходило мероприятие, корреспондент "Украинской правды".

Зеленский приехал и уехал с заднего хода, ни слова прессе президент не сказал.

Сейчас депутаты неформально общаются, фотографируют через окна журналистов и постепенно расходятся.

На встрече первый помощник президента Сергей Шефир, заместители главы Офиса президента Алексей Гончарук и Руслан Рябошапка, которым прочат должности премьера и генпрокурора соответственно.

 

На встрече с президентом говорилось о будущих законах.

"Обсуждали с президентом все законопроекты, которые хотим проголосовать. И о неприкосновенности, и об уменьшении количества депутатов, наказание за прогулы и другие. Кадровых вопросов не обсуждали", - рассказал бывший журналист "1+1" Сергей Швец.

По данным УП, на первом заседании Верховной Рады 29 августа планируют назначить премьера и, по крайней мере, часть министров.

Как сообщают источники во фракции СН, на том же заседании может произойти отставка генпрокурора.

Роман Романюк, Валентина Романенко, УП

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